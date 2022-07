Tabloid ujawnia MAJĄTEK Doroty Szelągowskiej! Wiemy, ile i na czym zarabia "królowa remontów" TVN-u

Choć dziś Dorota Szelągowska uchodzi w Polsce za osobę powszechnie rozpoznawalną, to nie zawsze tak było. Pierwsze kroki w mediach stawiała jeszcze jako 18-latka i imała się w międzyczasie różnych zajęć. W końcu okazało się, że to przeprowadzanie metamorfoz mieszkań jest jej powołaniem i spełnia się w tym do dziś. Nie jest to natomiast jedyna rzecz, która gwarantuje jej stabilne dochody.