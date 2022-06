Dorota Szelągowska pokazuje swój piękny dom na Warmii. Pochwaliła się basenem! (FOTO)

Mało miałam styczności z telefonem przez ostatni tydzień - no chyba że notując przepisy, bo generalnie oszalałyśmy z Gosią Molską w kuchni. Znaczy Ona oszalała, ale raczej już dawno, a ja próbowałam jej dorównać. W imię E-booka, co to raczej już nie będzie stricte kulinarny, ale też będzie o życiu. Taka "książka, którą napisałam z Molską w kuchni". Gośka nie jest przekonana do tytułu, ale ja tak. (...) No i zrobiłam 56 km i mój zegarek oraz trener są bardzo zadowoleni. Ja nie jestem, bo właśnie wracam. I jak zwykle się zastanawiam, co by to komu przeszkadzało, żebym tu zamieszkała? - rozważała Dorota.