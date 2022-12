Tabloid ujawnia ZAROBKI Małgorzaty Sochy! Kwota robi wrażenie... "Być może mogłaby już żyć z SAMYCH REKLAM"

Małgorzata Socha przed laty pojawiła się na showbiznesowym radarze dzięki roli Kate w serialu "Złotopolscy" . Jej aktorskie portfolio stale się powiększało, czym zyskała przychylność widzów. Ostatnimi czasy gości jednak w rodzimych produkcjach coraz rzadziej, a całkiem niedawno gruchnęły wieści, że to koniec jej wątku w "Na Wspólnej" , gdzie grana przez nią postać zostanie uśmiercona.

Małgorzata Socha "polską królową reklam"? Stała się ulubienicą reklamodawców

Tabloid prześwietlił zarobki Małgorzaty Sochy. Kwota robi wrażenie...

Wspomniany dziennik tytułuje aktorkę "królową reklam" i w sumie trudno z tym dyskutować. Jak wyliczono, ostatnimi czasy Socha rozpoczęła współpracę ze znaną marką szamponów i odżywek do włosów oraz "światowej sławy" firmą sprzedającą kosmetyki do makijażu. Zdaniem tabloidu za udział w obu mogła zgarnąć łącznie aż milion złotych, czyli po 500 tysięcy za reklamę. To zresztą dopiero początek.