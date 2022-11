Małgorzata Socha ODCHODZI z "Na Wspólnej"! Ujawnia powód

Biotechnolog 33 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Zmieniając temat: chciałbym zwrócić uwage na plotkarskie portale... na ludzi którzy trzecia kasy na czyimś nieszczęściu, na podsycaniu plotek, wkładaniu kija w mrowisko... to niesamowite jakie pieniądze robia np. vogule poland (dwie osoby , które otwarcie mowa o swoich zaburzeniach emocjonalnych/psychicznych). To niesamowite, ze można robi taka kasy po prostu komentując czyjeś zycie.... (to bardzo duża kwota). Zapraszam na oficjalna strony KRS , na której ujawnione sa ich zarobki. Trudno mieć szacunek to kogoś kto unika 'normalnej' pracy i zeruje na kimś innym... tych dwoje ludzi ledwo uzyskało jakieś wykształcenie. Trzeba jednak przyznać, ze te pieniądze mogą im nie jedak przydać w procesie leczenia, które może potrwać długi czas (szczerze jednak watpię żeby przyniosło jakiekolwiek rezultaty... to wymagałoby jakiś genowych terapii - naprawy całego genomu).