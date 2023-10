Tabloid wyliczył, ile Sanah miała zarobić na zagranicznych koncertach. Takie stawki to marzenie wielu polskich gwiazd...

Ona 20 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Poezje to się profanuje w szkołach, rozkładając wiersze na czynniki pierwsze, przy okazji obrzydzajac poezję dzieciakom. Nie wiem czy jej piosenki są banalne, bo ich nie znam haha ale nawet jeśli to przynajmniej pasują do wieku, denne to są 20latki, które niczego w życiu jeszcze nie przeżyły śpiewające "głębokie", dramatyczne piosenki