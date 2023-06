Tabloid zdradził, gdzie Katarzyna Niezgoda i jej mąż wybrali się w podróż poślubną. Zdecydowali się na niestandardową opcję

Als 25 min. temu zgłoś do moderacji 32 4 Odpowiedz

Widzialam ja kiedys na zywo na parkingu pod Ikea. I o ile na zdjeciach wyglada nieatrakcyjnie, to na zywo robi wrazenie WOW. Jest duzo ladniejsza w rzeczywistosci i ma charyzme, nie moglam od niej oderwac oczu. Zapewne dlatego tez odniosla taki duzy sukces, ma to cos i ludzie najwyrazniej do niej lgna. Nie warto wiec oceniac po zdjeciach, mozna byc zwyczajnie niefotogenicznym jak pani Niezgoda.