Tadeusz Rydzyk ma problemy finansowe?! Darowizny zmalały o ponad 5 MILIONÓW ZŁOTYCH. Na tym nie koniec złej passy

Dorota 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mieszkałam parę lat w Toruniu i nie mam ani jednego dobrego zdania o tym człowieku. Do kościoła nie chodzę Zakłamanie ludzi jego pokroju i te "fundacje" by czerpać z każdej strony kasę wołają same o pomstę do nieba!