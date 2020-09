Tadeusz Rydzyk otrzymał ZAKAZ ODPRAWIANIA MSZY w Kanadzie!

Najsłynniejszy biznesmen wśród polskich księży i magnat medialny już od lat jest symbolem zepsucia kleru w naszym kraju. Politykujący milioner Tadeusz Rydzyk raczej nie bierze sobie do serca wartości chrześcijańskich odnoszących się do pokory i umiłowaniu bliźniego. Skupia się przede wszystkim na manipulowaniu słuchaczami Radia Maryja i nakłanianiu ich do hojnych wpłat na rzecz radiostacji. Choć zachowanie "duchownego" krytykowali zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI - ojciec Tadeusz dalej prężnie działa, pozostawając przy okazji w świetnych stosunkach z przedstawicielami partii rządzącej.