Tajemnicza śmierć modelek w Los Angeles. Oba zabójstwa dzieliło zaledwie KILKA DNI. Rodziny podejrzewają najgorsze

Tajemnicza śmierć dwóch modelek w Los Angeles. "Na wolności jest morderca"

Do wersji służb nie jest przekonana też ciotka Nichole, May Stevens . W komentarzu dla portalu KTLA wprost stwierdziła, że jej zdaniem doszło do morderstwa, a przestępca chodzi teraz na wolności i może znów zaatakować. Dziwi ją też opieszałość policji w sprawie.

Niepokojące doniesienia z Los Angeles. Rodziny przewidują najgorszy scenariusz

To prawdziwy koszmar. Staram się jakoś trzymać, ale to boli. Mam złamane serce i jestem w rozsypce. Nigdy bym się tego nie spodziewała. Dowiem się, co spotkało moją córkę. Dopiero co dostała awans i podwyżkę, była zdrowa, a potem to...