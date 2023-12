Tajemnicza śmierć zakonnicy Cathy Cesnik - zginęła, bo chciała nagłośnić pedofilię wśród lokalnych księży?

Megi 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Polecam ten dokument. Jest to chyba najbardziej przerażająca historia, jaką widziałam. Nie chodzi o samą siostrę, ale to wszystko, co się działo w tej szkole, jak to wpłynęło na kolejne pokolenia, w jaki sposób to wszystko się odbywało i kto w tym uczestniczył. A to mała kropelka w morzu okrucieństwa duchownych. Polecam.