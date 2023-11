Śmierć kobiety po upadku ze schodów - spadła sama czy zrzucił ją mąż? Głośna sprawa Michaela Petersona

Śmierć Kathleen Peterson

8 grudnia 2001 roku małżeństwo Petersonów świętowało sukces Michaela. Tego dnia mężczyzna został poinformowany, że na podstawie jednej z jego powieści ma powstać film. Para spędziła wspólnie wieczór, wznosząc toast szampanem. Około 2:00 w nocy Kathleen poczuła się senna i udała się do sypialni. Michael postanowił, że trochę jeszcze posiedzi na zewnątrz obok basenu.

Według relacji Petersona spędził on w ten sposób jakieś pół godziny, po czym postanowił, że dołączy do żony. Wszedł więc do domu i udał się w kierunku schodów. U ich podnóża spostrzegł Kathleen, która leżała w kałuży krwi. Dziennikarz wybrał zatem numer alarmowy i poprosił o przyjazd karetki. Ratownicy medyczni pojawili się na miejscu zdarzenia po kilku minutach. Orzekli, że kobieta nie żyje.