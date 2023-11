Zastrzelił swojego ojca, dzięki czemu odnalazł matkę i siostrę – pokręcona historia, która doczekała się serialu Netflixa

Anthony Templet mieszkał razem z ojcem Burtem w Baton Rouge, stolicy stanu Luizjana. Rankiem 3 czerwca 2019 roku między mężczyzną a jego 17-letnim synem wywiązała się awantura. Podczas jej trwania Anthony chwycił za broń i trzykrotnie strzelił do ojca. Tuż po tym zdarzeniu nastolatek zadzwonił na numer alarmowy 911. W rozmowie z dyspozytorem opisał wydarzenia następującymi słowami:

Próbował mnie zaatakować. Potem wdaliśmy się w bójkę na pięści. Następnie pobiegłem do jego pokoju, zamknąłem drzwi i sięgnąłem po broń. Kiedy otwierałem drzwi, próbował [nie słychać słów], a potem go zastrzeliłem. Właśnie zabiłem mojego tatę. Strzeliłem do niego trzy razy.

Zatrzymanie Anthony’ego przez policję

Wkrótce Anthony został aresztowany przez funkcjonariuszy. 17-latek zeznał, że użył broni wobec ojca, który był pijany i agresywny. Chłopak twierdził, że zrobił to, aby się bronić. Opowiedział też przesłuchującym go śledczym całą swoją historię.

Anthony przez lata doświadczał przemocy ze strony ojca. Nastolatek zeznał policji, że rodzic bardzo często go bił. Burt stosował też przemoc psychiczną. Zainstalował kamery w całym domu, aby śledzić każdy ruch syna. Używał również aplikacji sprawdzających jego lokalizację. Tym samym Burt totalnie kontrolował życie swojego syna. Ojciec nie pozwolił nawet Anthony'emu pójść do szkoły.

W słowa nastolatka nie chcieli jednak uwierzyć śledczy. Nie zauważyli oni żadnych śladów walki ani dowodów na to, że Templet zastrzelił ojca w samoobronie. W dodatku brakowało świadków, którzy zeznaliby, jak złym i agresywnym człowiekiem był Burt. Wkrótce jednak szczęście uśmiechnęło się do nastolatka, bo udało się to potwierdzić.

Templet odnajduje rodzinę i prawdę o swojej przeszłości

Gdy zdjęcia Anthony'ego pojawiły się w mediach, stało się coś nieoczekiwanego. Kobieta o imieniu Natasha rozpoznała w zatrzymanym przez policję 17-latku swojego przyrodniego brata. Okazało się, że Templet został uprowadzony przez swojego ojca, gdy miał zaledwie pięć lat. Natasha mieszkała wówczas razem z matką, Burtem i Anthonym w Teksasie.

Po porwaniu matka chłopca Teresa oraz jego przyrodnia siostra szukały go. Rozwieszały plakaty informujące o zaginięciu dziecka i zgłosiły sprawę na policję. Miały świadomość, że chłopcu grozi niebezpieczeństwo, ponieważ znały dobrze charakter Burta. Nigdy nie natrafiły jednak na żaden ślad po Anthonym.

Trudno się temu dziwić, ponieważ Burt robił wszystko, żeby uprowadzenie nie wyszło na jaw. Po pierwsze, zmienił zupełnie otoczenie i przeprowadził się do innego stanu. Izolował też syna od innych ludzi, w szczególności rówieśników, z którymi nie mógł chodzić normalnie do szkoły. Ojciec mógł się prawdopodobnie obawiać, że chłopak zacznie opowiadać o tym, co go spotkało. Istniała też szansa, że ktoś rozpozna Anthony’ego i zgłosi ten fakt policji.

Jaką karę otrzymał nastolatek, który zabił swojego ojca?

Anthony został na początku oskarżony o morderstwo drugiego stopnia. Później zmieniono kwalifikację czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Oskarżyciel zgodził się z argumentacją, że nastolatek działał w samoobronie. W styczniu 2021 roku prawnikowi Anthony'ego Jarrettowi Ambeau udało się osiągnąć porozumienie z prokuraturą, w wyniku którego młody mężczyzna mógł opuścić więzienie.

Sąd nałożył jednak na Anthony’ego 5-letni nadzór oraz kilka obowiązków. Templet został zobligowany do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej. Dodatkowo miał też znaleźć pracę lub kontynuować naukę w pełnym wymiarze godzin. Jeśli mężczyzna spełni wszystkie te wymogi, jego nazwisko zostanie usunięte z rejestrów karnych.

Serial Netflixa o sprawie Anthony’ego

W sierpniu 2022 roku na platformie streamingowej Netflix pojawił się miniserial dokumentalny "Zabiłem swojego ojca". W trzech odcinkach przedstawiono niecodzienną historię Templeta. Głos zabrała rodzina Anthony’ego, jego prawnik, przedstawiciele policji i wymiaru sprawiedliwości oraz oczywiście sam sprawca zabójstwa. Produkcja zebrała pozytywne recenzje, więc z pewnością warto poświęcić około dwóch godzin (tyle trwają łącznie wszystkie odcinki) i zapoznać się ze szczegółami tej interesującej sprawy.