Tajemnicze zaginięcie Ingi Gehricke. Internauci twierdzą, że Polka podająca się Madeleine McCann może być dziewczynką z Niemiec

Od zaginięcia Madeleine McCann minęło już prawie 14 lat. Przypomnijmy, że trzylatka zniknęła w tajemniczych okolicznościach podczas wakacji w Portugalii, gdy pewnego wieczora rodzice pozostawili ją samą w pokoju hotelowym. Przez lata pojawiały się niezliczone teorie na temat losów małej Maddie. Od kilku dni o sprawie dziewczynki ponownie głośno jest w polskich mediach, a wszystko to przez niejaką Julię Faustynę. 21-letnia Polka twierdzi bowiem, że to właśnie ona jest zaginioną od 2007 roku dziewczynką. Niedługo po tym, jak kobieta udzieliła obszernego wywiadu Natalii Herman, pojawiły się doniesienia, że rodzice Madeleine chcą ponoć nawet poddać ją badaniom DNA.

Tajemnicze zaginięcie Ingi Gehricke. Co stało się z pięcioletnią Niemką?

Inga Gehricke zaginęła w 2015 roku w Dolnej Saksonii. W majowy weekend pięcioletnia Niemka wybrała się wraz z rodzicami do znajomych mieszkających na terenie diakonii Wilhelmshof. Jak opisywała w 2017 roku autorka bloga Sprawykryminalne.pl, podczas wieczornego grillowania dziewczynka wraz z innymi dziećmi udała się do lasu, by nazbierać nieco chrustu i niestety nigdy nie wróciła. Po nieudanej próbie odnalezienia córki w lesie jej rodzice powiadomili o zaginięciu policję. Wkrótce śledczy rozpoczęli poszukiwania dziewczynki, które ostatecznie przerodziły się w trwającą cztery dni akcję z udziałem funkcjonariuszy, psów tropiących oraz helikopterów. Choć w sumie przeczesano teren o powierzchni 4700 hektarów, nie udało się odnaleźć Ingi. Śledczy zaczęli zaś wówczas spekulować, że dziewczynka mogła paść ofiarą przestępstwa.