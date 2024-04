Tak 15 lat temu Joanna Krupa PLĄSAŁA na parkiecie amerykańskiego "Tańca z Gwiazdami". "Ale to jest DOBRE!" (WIDEO)

[...] To było ogromne osiągnięcie w mojej karierze, bo tam były bardzo duże gwiazdy. Przez to, że były dużo większe gwiazdy ode mnie, musiałam jeszcze bardziej pracować nad tym, żeby się dobrze zaprezentować. [...] - skomentowała w ubiegłym roku dla Jastrząb Post.

Tak Joanna Krupa prezentowała się w "Tańcu z Gwiazdami". Fani są w szoku

Krupa radziła sobie na parkiecie naprawdę świetnie. Celebrytka doszła aż do półfinału, podczas którego pożegnała się z programem i ostatecznie zajęła 4. miejsce . Do sieci trafiło archiwalne nagranie przedstawiające futurystyczne paso doble, za które Joanna i Derek otrzymali od jurorów 29 punktów na 30 możliwych. Internauci byli pod wrażeniem umiejętności tanecznych Krupy i nie szczędzili jej komplementów.

Nie wiedziałam, że tańczyła w Stanach Zjednoczonych. To jest dobre; Mega!; Oglądam to 4. raz, serio, świetny klimat i taniec; Ale to jest dobre; Wow, nasza Joanna świetnie się rusza; Naprawdę dobrze tańczy; Rewelacja; Mega, dawno nie widziałam czegoś tak dobrego i ciekawego; Dała czadu ta nasza Joaśka; Joanna super tańczy. Pierwszy raz widzę ją w takim wydaniu; Wow, aż dostałam ciarki - czytamy w komentarzach.