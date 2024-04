Joanna Krupa świętuje 45. urodziny. Zobaczcie, jak "najsłynniejsza Polka w Ameryce" zmieniała się na przestrzeni lat (ZDJĘCIA)

Joanna Krupa podjęła szturm na show biznes jeszcze jako nastolatka. Zanim na dobre zajęła się modelingiem, pochodząca z Warszawy emigrantka uczęszczała m.in. na zajęcia z baletu. Do szkoły modelek trafiła jako13-latka, by następnie przeprowadzić się wraz z rodziną do Los Angeles, gdzie jej kariera w przemyśle zaczęła powoli się rozkwitać. Uroda pięknej Polki szybko została doceniona na zachodnim wybrzeżu, co zaowocowało kilkoma wzmiankami w zestawieniach na najpiękniejsze kobiety świata (m.in. w takich magazynach, jak "Playboy", "Maxim" czy "CKM").