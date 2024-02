Tak 17-letnia wówczas Caroline Derpienski poznała starszego milionera. Stanowski ujawnia, jaka różnica wieku ich dzieli naprawdę

Krzysztof Stanowski znów wstrząsnął polskim internetem, publikując wyczekiwany materiał na temat Caroline Derpienski i jej luksusowego życia w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarz spotkał się w Miami z samą zainteresowaną, miał też okazję poznać jej tajemniczego partnera. Tym samym kolejny raz potwierdzono przypuszczenia, że "latynoski miliarder Dżak" to tak naprawdę pochodzący z Sosnowca Krzysztof Porowski . Założyciel Kanału Zero prześwietlił przeszłość biznesmena. Wspomniał m.in. o aferze kryminalnej z jego udziałem, bezpodstawnym pobycie w więzieniu oraz ogromnym odszkodowaniu.

Tak Caroline Derpienski poznała swojego partnera. "Wygrała wyjazd do Miami"

Elite Club Monaco, gdzie za wszystkie, no może za większość sznurków pociąga pan Krzysztof, zorganizował wybory Miss Elite 2020 i tam II Wicemiss została Karolina Derpienska. W nagrodę, jakie to piękne, jakie to romantyczne (...), wygrała tygodniowy wyjazd do Miami. I to był ten moment, który zmienił jej życie, życie pana Krzysztofa oraz polski show-biznes - opowiadał dziennikarz.