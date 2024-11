Tak Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela urządzili dom

Kurcze mam mieszane uczucia co do takich rozwodów. Rozumiem, jak ktoś jest jakiś przemocowy albo dwójka ludzi kompletnie nie może się dogadać (ok, na przestrzeni 20 lat zwiazku ludzie się zmieniają i czasami przestają do siebie pasować), ale jak ludzie się rozstają po 5 latach małżeństwa i przy dwójce małych dzieci, w zasadzie bez większego powodu - to nie rozumiem. Jezeli on mówi prawdę, to do momentu, kiedy ona wyskoczyła z rozwodem, wszystko bylo u nich normalnie. I teraz rozbita rodzina, małe dzieci bez ojca (nie oszukujmy się, jak się od malego odwiedza jednego z rodziców zamiast z nim mieszkać, to trudno stworzyc normalną relację). Szkoda tych dzieci