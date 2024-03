Tak Bartosz Bednorz WSPIERA Maffashion podczas "Tańca z Gwiazdami" (FOTO)

gość 53 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

nowy TZG jest słaby , Ibisz i Sykut Jeżyna nudni i bez formy , jurorzy zamiast oceniać na najwyższym poziomie to zachowują się jakby nie wiedzieli co tam robią , tancerze i gwiazdy nieprzygotowani , do tego brak atmosfery , no i jeszcze TZG jest w niedzielę a powinien być w normalny dzień , Polsat zrobił jak zwykłe zamiast fajnego tanecznego show wyszedł niewypał