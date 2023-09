Tak Caroline Derpienski PODBIJA nowojorski tydzień mody. Będą nowe dollarsy na koncie? (ZDJĘCIA)

Zobacz także: Malwina Wędzikowska szczerze o Caroline Derpienski. Zaprasza ją do współpracy?

Temat amerykańskiej kariery przewija się w niemal każdym wywiadzie przeprowadzanym z 22-latką. Caroline bardzo chętnie obnosi się ze swoim bogactwem, pokazuje w sieci przepełnione luksusem życie i opowiada o tym, jak zarabia kolejne miliony. Wielu krytyków zgodnie uznało, że wszystko to, co wygaduje dziewczyna, jest jedną wielką bujdą. Potwierdzać miał to m.in. brak udokumentowanego zdjęcia czy filmiku mogącego świadczyć o jej rzekomej karierze w modelingu. Derpienski postanowiła zatem odpowiedzieć na zarzuty w możliwie najbardziej skuteczny sposób.