Tak Danuta Holecka zareagowała na transfer Anny Popek do TV Republika. "Sama ma już dość"

39 min. temu

Wy wszyscy wściekle opluwający PRYWATNY program Stanowskiego Kanał Zero i PRYWATNĄ telewizję Republika non stop atakowaliście przez minione 8 lat wszystkich krytykujących PRYWATNĄ stację telewizji TVN. Krytykujących za jej stronniczość, nierzetelność, manipulacje. Waszym głównym argumentem, waszą mantrą było i jest – mogą robić, mówić i pokazywać co chcą, bo to PRYWATNA TV i „nie z naszych podatków”. OK! Kanał Zero i Republika TEŻ „nie są z naszych podatków”. Nie wielbią dawnej opozycji, (obecnie rządzącej) - jak większość WASZYCH mediów - ale to ich wybór, ich PRYWATNY biznes! Słuchacze, obserwatorzy/ widzowie weryfikują rynek mediów i przy całej, zmasowanej, zorganizowanej akcji zohydzania Stanowskiego oraz Republiki (w czym ostatnio przoduje Gazeta Wyborcza) skutek tych ataków jest odwrotny od zamierzonego. Popularność KZ i Republiki rośnie lawinowo! Według was „prawdziwa demokracja” to monopol przekazu jednej partii (Platformy Obywatelskiej), jednej grupy rządzącej (tzw. Koalicji)? Pomagdalenkowe elity kolejny raz próbują niszczyć niezależne media, które odmawiają śpiewu w ich chórze i pod ich dyktando. I dawaj, rusza kampania ostracyzmu, w której salonowcy 3RP, z powiązaniami w PRL, są mistrzami. Tych „innych” trzeba zniszczyć, odebrać im licencję nadawania, stale ich atakować? To są PRYWATNE MEDIA i nikomu nic do tego...