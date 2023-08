Tak Deynn wozi się po stolicy w aucie za MILION ZŁOTYCH! Warte swojej ceny? (ZDJĘCIA)

Balansując niebezpiecznie na granicy kiczu i treści okołofitnessowych Deynn i Majewskiemu udało się na przestrzeni lat zbudować naprawdę imponujące kariery. I choć wciąż raz na kilka miesięcy na światło dzienne wypływają coraz to nowsze kontrowersje dotyczące znanej pary to i tak wygląda na to, że nic na tę chwilę nie jest w stanie zagrozić zasobności ich portfela. Dlatego na przykład Deynn w wieku zaledwie 30 lat może pozwalać sobie na milionowe inwestycje, jak choćby to miało miejsce w przypadku jej wymarzonego samochodu, porsche 911 Turbo S.