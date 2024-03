Tak Donatella Versace wyglądała PRZED poprawianiem urody. Ikona mody zmieniła się nie do poznania (STARE ZDJĘCIA)

Donatella Versace to niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci świata mody. Po tym, jak w 1997 roku jej brat i założyciel włoskiego domu mody Versace został zastrzelony na schodach własnego domu w Miami Beach, to właśnie ona uchroniła rodzinną firmę od upadku, przejmując role głównej projektantki i wiceprezeski imperium.

Tak wyglądała Donatella Versace przed operacjami

Zamiłowanie do majstrowania przy urodzie to nie jedyny problem, który sprawił, że 68-latka na archiwalnych zdjęciach jest nie do poznania. Projektantka przez lata była stałą bywalczynią solarium, zmagała się z zaburzeniami odżywiania i nie stroniła w życiu od ciężkich używek, co niestety również wpłynęło na jej aparycję.