Tak dziś wygląda Anna Potaczek z "W11 - Wydział Śledczy". Brylowała na ramówce TVN w Sopocie (ZDJĘCIA)

Emitowany w latach 2004-2014 serial "W11 - Wydział Śledczy" był swego czasu prawdziwym hitem. Produkcję TVN można uznać za jeden z pierwszych paradokumentów polskiej telewizji. Co ciekawe, w pracowników komendy przy Pomorskiej wcielali się prawdziwi policjanci. Jakiś czas temu przypominaliśmy, co u nich słychać.

Anna Potaczek i Maciej Dębosz po latach wracają do telewizji! Wystąpią w nowym serialu TVN

Wówczas pisaliśmy, że jedna z gwiazd serialu, Anna Potaczek, przeszła na emeryturę po 22 latach służby w policji. Jak się jednak okazuje, 60-latka nie zamierza próżnować i oddawać się błogiemu życiu emerytki. Po latach postanowiła bowiem wrócić do pracy w show biznesie. Anię i jej kolegę z planu "W11 - Wydział Śledczy", Maciej Dębosza , zobaczymy niebawem w nowej produkcji TVN. W związku z tym, że "Detektywi" pojawią się na antenie już jesienią, sprawdzający się dziś w rolach detektywów byli funkcjonariusze pojawili się na imprezie ramówkowej stacji, na której chętnie pozowali do zdjęć. Potaczek w różowym eleganckim komplecie i dopasowanych kolorystycznie adidasach na platformie, a Dębosz w błękitnym garniturze i białych tenisówkach.

Gwiazdy "W11 - Wydział Śledczy" w "Dzień Dobry TVN"

Teraz pracujemy innymi metodami, są inne formy. Tutaj pracujemy nieoficjalnie i dyskretnie, na granicy legalności. Detektyw ma być dyskretny, elastyczny i pomysłowy. W policji to wyglądało inaczej, było pełno papierów, które trzeba było wypełnić, a tutaj nie zajmujemy się papierami, zajmujemy się głównie obserwacją, zbieraniem informacji i rozmową z ludźmi. Układamy to potem w całokształt, są to informacje, które przekazujemy potem klientowi - mówiła Anna, dodając, że praca na planie budzi duże emocje: