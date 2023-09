Tak dziś wygląda córka Anny Marii Wesołowskiej. Czym się zajmuje? (FOTO)

Anna Maria Wesołowa to chyba najsłynniejszy polski sędzia . Przez wiele lat była gwiazdą słynnego paradokumentu TVN " Sędzia Anna Maria Wesołowska ", w którym rozstrzygała sprawy karne. Choć obecnie jest w stanie spoczynku, nie przestaje na edukowaniu Polaków w sprawach prawa. Prywatnie jest babcią gromadki wnucząt i matką dwóch córek: Izabeli i o 5 lat młodszej Dominiki, które są owocem jej małżeństwa z Ryszardem Wesołowskim. Mąż sędzi zmarł w 2019.

Córka Anny Marii Wesołowskiej poszła w ślady mamy. Jak wygląda jej pociecha?

Chociaż nie jest to regułą, to bardzo często dzieci znanych rodziców idą w ich ślady. Córki Anny Marii Wesołowskiej również postanowiły wybrać ścieżkę kariery podobną do profesji mamy. Najmłodsza pociecha sędzi, Dominika Wesołowska-Kowalewska, tak jak mama ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również absolwentką informatyki i ekonometrii.