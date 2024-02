Tak dziś wygląda dorosła córka Katarzyny Pakosińskiej. 20-letnia Maja robi furorę na TikToku (ZDJĘCIA)

Katarzyna Pakosińska ma dorosłą córkę. 20-letnia Maja robi furorę na TikToku

Choć Pakosińska funkcjonuje w szeroko pojętym show biznesie już od wielu lat, to raczej nie należy do osób, które przesadnie dzielą się swoją prywatnością. Ostatnimi czasy co prawda nieco otworzyła się na media, jednak niektórzy mogą nie kojarzyć, że kabareciarka ma dorosłą córkę, która dziś także walczy o popularność i to na własną rękę.