Tak dziś wygląda Ewelina Flinta. Wokalistka zaprezentowała się w "DD TVN" w ORYGINALNEJ FRYZURZE (ZDJĘCIA)

Gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Obiektywnie, to mało się zmieniła na przestrzeni 20 lat. Kilka kg i zmarszczek w tym okresie doszło, ale to ciągle ona. Porównajmy teraz z Derpieńską, By Ann, Laluną czy Wersow sprzed tylko 5 lat. Kobiety ciągle nie rozumieją, że przeróbki doraźnie leczą im kompleksy, a w dłuższej perspektywie zmieniają kompletnie mimikę twarzy i wpływają na przebieg starzenia. Kiedyś kobiety zamożne i gwiazdy Hollywood po prostu robiły w pewnym wieku chirurgiczny ł ifting i wyglądały młodziej niz rówieśnice, miały też więcej pieniędzy i mniej trosk, więc łatwo było im wyglądać niż „zwykłe kobiety”. Teraz każda chce być piękna i idealna do (wg swoich osobistych wzorców) tu i teraz. I to najszybciej i najtaniej osiągnąć kwasem i botoxem. Tylko, że one wpływają na odpowiedź immunologiczną organizmu (te późniejsze obrzęki i trzymanie wody w określonych obszarach twarzy - nienaturalne) i powodują „dziwne” starzenie się twarzy. Skutek jest taki, że potem kobiety wyglądają na 10-20 lat więcej niż mają metrykalnie. I do tego powypełniane twarze przybierające nienaturalną mimikę jak u Jokera. Tego się nie da zniwelować. Nie przerabiajcie bezkrytycznie swoich twarzy, bo będziecie wyglądać jak karykatury własnych matek (starzej i groteskowo, a nie - pięknie).