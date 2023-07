Edward Miszczak ściągnął do Polsatu gwiazdę "Idola"! Oto pierwsza uczestniczka show "Twoja twarz brzmi znajomo"

Agata 1 godz. temu zgłoś do moderacji 132 8 Odpowiedz

nie wiem o co to poszło, ze ona kariery nie zrobiła...miała naprawdę świetny głos, pamietam jak w idolu śpiewała, uważałam wtedy ze powinna wygrać. Moja teoria to, ze ona w idolu, zawsze śpiewała największe hity, piosenki petardy! Jej piosenki nie robiły już takiego wrażenia, w sumie słabe były..nie dorosła do oczekiwań które sama napompowali wybierając sobie repertuar..taka moja analiza :)