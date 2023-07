Tak dziś wygląda Janusz Rewiński. Aktor wycofał się z mediów i ZMIENIŁ SIĘ nie do poznania (FOTO)

Paulina 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Każdego nas to czeka - najważniejsze to cieszyć się, że jesteśmy zdrowi i bardziej doceniać to co tu i teraz, a on wydaje się pogodzony i niech każdy przeżywa swoje życie, a w tym przypadku starość tak jak chce - nie każdy musi od razu opiekować się wnukami - można i tak :)