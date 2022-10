Tak dziś wygląda Julia Cymbaluk, zwyciężczyni 2. edycji "MasterChefa Juniora". Poznalibyście ją? (FOTO)

Julia Cymbaluk już w wieku zaledwie 10 lat postanowiła zawalczyć o marzenia i wzięła udział w "MasterChefie Juniorze". Rezolutna dziewczynka szybko zyskała sporą sympatię w programie, a widzowie pokochali jej rozbrajającą szczerość i promienny uśmiech. Na wizji opowiadała, że to mama i babcia nauczyły ją gotować. Kulinarne umiejętności zaprowadziły ją aż do finału, który to udało jej się wygrać. Po zakończeniu programu wciąż kontynuowała przygodę z kuchnią.