Tak dziś wygląda Kostek z "Listów do M."! Jakub Jankiewicz ma już 19 LAT. Bardzo się zmienił? (FOTO)

Jakub Jankiewicz urodził się w 2003 roku, a na antenie zadebiutował w serialu "Cichot losu", gdzie występował między innymi u boku Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Później można było go zobaczyć w serialu "Prosto w serce", aż w końcu pojawił się w "Listach do M.", które zapewniły mu ogromną popularność. To właśnie w 2011 roku po raz pierwszy wcielił się w rolę Kostka - syna Mikołaja, którego grał Maciej Stuhr. Dla Jankiewicza był to debiut na dużym ekranie, a postać rezolutnego malca spodobała się widzom.