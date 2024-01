Tak dziś wygląda Łukasz Szumowski. Były minister zdrowia został przyłapany przez paparazzi. Bardzo się zmienił? (FOTO)

Nejd 6 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Takie to Prawo i Sprawiedliwość, że minister zrobił przekręt na x milionów złotych i po dziś dzień nikt o to nie pyta. Oby się dobrali do niego jak i do Sasina, który 70mln pln, przerobił w niszczarce papieru.