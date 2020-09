Ozdrowieniec Łukasz Szumowski na paparazzi spogląda spod byka i na zakupy szybkim krokiem zmyka (ZDJĘCIA)

W poniedziałek Onet poinformował o tym, że Łukasz Szumowski padł ofiarą koronawirusa. Obecność COVID-19 wykryto też u kilku członków jego rodziny, co jedynie utrudniało sytuację. Choć podejrzewano, że były minister zdrowia zaraził się podczas wakacyjnego wypadku do Hiszpanii, to on sam twierdzi, że do zakażenia doszło już w ojczyźnie.