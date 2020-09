Łukasz Szumowski choruje na COVID-19. Senator PiS zdradził, w jakim stanie jest były minister zdrowia

Po rezygnacji z pracy u boku premiera Szumowski udał się na urlop. Były minister poleciał do Hiszpanii, by w gorącym słońcu odetchnąć po trudach rządzenia. Od tamtej pory media zaczęły mniej interesować się byłym ministrem. Aż do wczoraj, gdy do sieci dostała się wiadomość, że Szumowski zaraził się koronawirusem.