Wycieńczony walką z koronawirusem Łukasz Szumowski relaksuje się... na HISZPAŃSKIEJ wyspie!

Choś większość restauracji, barów czy innych miejsc publicznych została już otwarta, w Polsce i na świecie wciąż panuje pandemia koronawirusa . Liczba zachorowań rośnie w zawrotnym tempie, jednak niewiele osób zdaje się tym przejmować, korzystając do woli z dobrej pogody i złagodzonych obostrzeń .

Wirusowi udało się pokrzyżować plany wakacyjne wielu z nas, ale celebryci raczej nie zaliczają się do tego grona. Początkowo zapewniali, że podobnie do "zwykłych ludzi" będą stosować się do zaleceń i zrezygnują z podróży, jednak ich mocne stanowiska nieco osłabły w obliczu tęsknoty za urlopem.