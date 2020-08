Donald Tusk drwi z rajskich wakacji na jachcie Łukasza Szumowskiego: "Przecież mówił, że jest ŻEGLARZEM"

Ania 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Ciekawe te komentarze o Tusku, jakoby „zdezerterował” czy „uciekł”. Jeśli Wy nazywacie propozycje przyjęcia stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej dezerteracją/zdradą to muszę Wam powiedzieć, ze strasznie Wam współczuje i żałuje, ze w Waszym życiu nie poukładało się tak jak chcieliście. Ale rozumiem, ze to powoduje u Was wysoki poziom frustracji i niezadowolenia, przez co wyrzucacie z siebie te zawiść, zazdrość i jad. Uważam, ze to stanowisko jest bardzo prestiżowe, a Tusk z racji swojej umiejętności dogadywania się, konsensusu z głowami państw krajów UE, został doceniony przez pozostałych członków Rady. Każdy polityk ma coś za uszami, ale ja jestem dumna, ze to właśnie On objął to stanowisko. A co! Niech wiedza, ze Polska ma również obywateli europejskich, na miarę pozostałych państw jak Anglia czy Francja. Ja osobiście czuje się Europejką i zawsze będę wspierać jedność, która niewątpliwie Unia Eurpejska jest. W kupie siła! Ludzie, więcej dystansu, dumy. Idźmy do przodu, z otwartymi umysłami, sercami! Będzie nam się wszystkim lepiej żyło! Pozdro!