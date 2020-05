Rozjuszona Viola Kołakowska apeluje do ministra zdrowia: "Pan przestanie pić, zadba o swoje zdrowie psychiczne i SIĘ OD NAS ODCZEPI!"

Jeżeli pan myśli, że my jesteśmy idiotami i pan nas może dalej straszyć jakimiś pierdołami, że jeżeli testy będą nadal wskazywać wzrost, to pan z powrotem wprowadzi jakieś obostrzenia, to pan jest śmieszny - słyszymy.

Po pierwsze, wszyscy wiemy, czym są te testy. Po drugie, pan myśli, że my naprawdę pozwolimy na to, że będzie pan jakieś obostrzenia wprowadzał? Czy pan uważa, że my nie mamy rozumu? My doskonale wiemy o tym, że nie ma żadnej pandemii! Pokazują nam to prawdziwe liczby, nie wasze zmanipulowane. Nie chcemy tego, nie chcemy Was, chcemy, żebyście oddali nam nasze życie! Ono należy do nas, nie do was! - grzmi matka dzieci Karolaka i radzi: