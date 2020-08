Edyta Górniak prawi o pandemii: "To jest bardzo gruby scenariusz. TO JEST ZAMACH NA LUDZKOŚĆ!"

Monicka 41 min. temu zgłoś do moderacji 64 22 Odpowiedz

Z wczorajszego artykułu z Interii : "Warto zaznaczyć, że pacjent, jeżeli nawet ma wykrywalny materiał genetyczny koronawirusa, to jeżeli nie ma objawów, jest niezakaźny" - dodaje dr hab. Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Okejjj, to na co noszę maseczkę jeśli mi nic nie jest? Jaki jest tego sens? Ci pseudo lekarze i ten pożal się panie boze rząd, to już sami się zaczynają w tych swoich kłamstwach gubić.