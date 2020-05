Edyta Górniak do Szumowskiego: "Spotkajmy się. Może zmieni Pan zdanie tak jak w temacie maseczek"

Mija właśnie tydzień od momentu, kiedy Edyta Górniak postanowiła zabłysnąć na antenie skrajnie prawicowej telewizji internetowej jako ekspertka od szczepionki na koronawirusa, która, przypomnijmy, jeszcze nie powstała . Piosenkarka postanowiła wówczas "odważnie" zadeklarować, że "prędzej zginie, niż da sobie coś wstrzyknąć" , zapewniając, że jest obeznana w zakresie medycyny naturalnej, którą poznawała podczas podróży do "Azji i Indonezji" .

Nierozważnych słów gwiazdy tak wielkiego formatu nie mógł zlekceważyć nawet sam minister zdrowia. Łukasz Szumowski z wyjątkowym opanowaniem starał się wytłumaczyć Edycie, że powinna zaufać Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych tak samo, jak ufa im w przypadku wszystkich innych leków. Dodał także, że "sam nie zastanawia się, jak jest zbudowany silnik samolotu, gdy do niego wsiada" .

To porównanie najwyraźniej nie zdołało jednak przekonać Edyty, która postanowiła odnieść się do słów ministra w sobotnie popołudnie na swoim facebookowym profilu.

Jestem bardzo szczęśliwa, iż opinia moja dotycząca przymusowych szczepień Polaków zwróciła Pana uwagę. Odbieram to jako namiastkę troski o ludzi żyjących w naszym pięknym kraju. Porównanie szczepień do lotów samolotem jakkolwiek mocno abstrakcyjne... Zrzucę na kark Pana stresu z powodu publicznego wystąpienia - zaczęła protekcjonalnie Edyta.

Górniak zarzuciła ministrowi, iż nie wywiązuje się on należycie ze swoich obowiązków.

Przyznam natomiast rację w kwestii składu leków aptecznych. Faktycznie ich chemiczną kompozycję znamy tylko z dołączonych ulotek. Możemy zaufać temu lub nie. Jednak nikt nie zmusza ludzi do zażywania leków. To dość precyzyjna różnica, która wyklucza Pana argument - napisała z przekonaniem Edyta.

Co więcej, naczelna showbiznesowa koronasceptyczka zaproponowała Szumowskiemu wystąpienie przeciwko niej w... publicznej debacie.

Chętnie więc spotkam się, jak Pan sugeruje "twarzą w twarz", aby przekonał mnie Pan do swojej wiedzy w zakresie przymusowych szczepień. Proponuję jednak nie robić tego w miejscu publicznym, gdyż ryzykowałby Pan tytułami "Nowa miłość Edyty Górniak". Spotkajmy się w miejscu bardziej publicznym, czyli przed kamerami, na oczach całego kraju. Może jednak zmieni Pan zdanie, skoro zmienił Pan już raz choćby w temacie noszenia maseczek... Co do publicznej debaty, sprawdzę swój kalendarz i prześlę Panu propozycję terminu - czytamy na profilu piosenkarki.