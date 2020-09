"Wirtuoz fortepianu" Łukasz Szumowski zabawia słuchaczy muzyką i wzbrania się przed tytułowaniem go CELEBRYTĄ (FOTO)

Łukasz Szumowski na wakacjach w Hiszpanii. Marcin Horała: niefortunny zbieg okoliczności

Relacje z wakacji Szumowskiego gościły na łamach tabloidów i portali plotkarskich, przez co były minister w rządzie PiS zaczął być przez niektórych tytułowany "celebrytą" . Co ciekawe, on sam wyraźnie nie lubi tego określenia i jak ognia unika wrzucania go do jednego wora z rozkoszującymi się przepychem osobowościami. Dowodem jest najnowszy wywiad w RMF FM, w którym wprost stwierdza, że nie identyfikuje się z tym pojęciem .

Na pewno nie celebryta, to jest określenie, które na pewno do mnie nie pasuje. Nie ta waga, nie ten wiek. (...) Mam nadzieję, że jest to mocno przekręcone określenie mojej osoby. To jest jedna z rzeczy, która mi bardzo przeszkadza. Jest to niewygodne, nieprzyjemne, zawsze ceniłem sobie prywatność, stąd ucieczka na morze - płynnie nawiązał do kolejnego tematu dyskusji.