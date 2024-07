Tak dziś wygląda Magda Modra z "Baru". Bardzo się zmieniła od czasu telewizyjnego debiutu? (ZDJĘCIA)

Selia 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Ale po co to porównanie jak wyglądała 20 lat temu ? Każdy sie starzeje, właśnie przez to parcie przez media na kobiety (gwiazdy, celebrytki) robienie z ukrycia zdjęć ich zmarszczek i oznak starzenia właśnie popycha kobiety do tych wszystkich zabiegów. Presja społeczna nie pozwala nam się starzeć z godnością, a można wystarczy spojrzeć na Celine Dion lub Sarę J-P, sa juz starsze niż 20 lat temu to normalne maja zmarszczki i inne oznaki starzenia ale nadal sa wspaniałymi kobietami