Tak dziś wygląda Mateusz Mostowiak z "M jak miłość". Krystian Domagała ma już 22 lata i zawiesił karierę (ZDJĘCIA)

Krystian Domagała zawiesił karierę aktorską. Wróci na plan?

Krystian Domagała prowadzi profile w mediach społecznościowych, jednak nie zdradzają one zbyt wiele na temat jego życia prywatnego. Od czasu do czasu pojawiał się na Woronicza w "Pytaniu na śniadanie" czy "Jaka to melodia". Z kolei w "M jak miłość" mogliśmy go oglądać przy okazji odcinka specjalnego "Święta z 'M jak miłość'" w 2023 roku.