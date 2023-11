TYLKO NA PUDELKU: Marcjanna Lelek zdradza, co sądzi o nowej odtwórczyni roli Natalki w "M jak miłość"!

Nowa Natalka w "M jak miłość". Mamy komentarz Marcjanny Lelek

Ostatnio producentom "M jak miłość" po raz kolejny już udało się zaskoczyć widzów. We wtorek na oficjalnym profilu programu przedstawiono bowiem nową aktorkę, która wcieli się w postać Natalii Mostowiak. W przeszłości w rolę adoptowanej córki Hanki i Marka przez 15 lat wcielała się Marcjanna Lelek. Trzy lata temu aktorka postanowiła jednak rozstać się z serialem, w związku z czym scenarzyści wysłali jej bohaterkę do Australii. Choć w ostatnich latach rozwiedziona Natalka układała sobie życie za granicą, we wtorek zaliczyła wielki powrót do "MjM" i to w całkowicie nowym wydaniu. Jak poinformowała produkcja, od teraz w tej roli będzie można oglądać 23-letnią Dominikę Suchecką. Nowa Natalka u niektórych widzów niestety nie wzbudziła zbytniego entuzjazmu.