Tak dziś wygląda NAJMŁODSZY SYN Michaela Jacksona! Ma już 19 lat (WIDEO)

Prince Michael II nazywany Blanketem urodził się w 2002 roku. Wtedy też doszło do głośnego incydentu, kiedy to Jackson podczas pobytu w berlińskim hotelu wystawił chłopca przez balkon. Podniosły się głosy, że naraził jego życie, jednak gwiazdor tłumaczył, że chciał jedynie pokazać synka fanom.

Po śmierci Michaela dzieci trafiły pod opiekę dziadków, a media próbowały się z nimi kontaktować. Najbardziej chętna do udzielania wywiadów była Paris. Do tej pory można ją co jakiś czas zobaczyć na branżowych imprezach. Prince'a raczej nie ciągnie do show biznesu, choć zdarza mu się publicznie zabierać głos. Najbardziej tajemniczy jest Blanket, który nigdy dotąd nie rozmawiał z dziennikarzami - aż do teraz.