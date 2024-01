Tak dziś wygląda pierwsza Bożenka z "Klanu". Olivia Sivelli ma już 30 lat i mieszka w Londynie (ZDJĘCIA)

"Klan" jest jednym z najbardziej kultowych polskich seriali. Produkcja jest emitowana od 1997 roku i doczekała się ponad 4 000 tysięcy odcinków. Tylko wytrwali i wierni widzowie znają dobrze całą dotychczasową obsadę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zanim Agnieszka Kaczorowska dostała rolę Bożenki Lubicz , jej postać była odgrywana przez kogoś innego. To właśnie Olivia Sivelli była pierwszą córką Grażynki i Ryśka.

Aktorka dostała angaż, gdy miała 5 lat , wspomniana rola zapewniła jej rozpoznawalność, dzięki czemu dziewczynka wystąpiła później jeszcze w wielu projektach telewizyjnych, teatralnych, a nawet w reklamach. Kariera aktorska stała przed Olivią otworem. Niemniej jednak, po dwóch latach występowania w serialu, Sivelli przeprowadziła się z rodzicami do Wielkiej Brytanii , gdzie skończyła University of Liverpool.

Tak dziś wygląda pierwsza Bożenka z "Klanu". Olivia Sivelli ma już 30 lat

Mieszkając w Londynie, Olivia próbowała swoich sił również w modelingu . Kobieta brała udział w kampaniach reklamowych, a nawet wystąpiła w tamtejszej edycji "Top Model" , gdzie doszła aż do półfinału. Jak sama później wyznała w rozmowie z dziennikarzem "The Tab", udział w programie uzmysłowił jej, że chce się zajmować czymś innym.

To była fajna przygoda. Przypomniało mi się, jak to jest być modelką, i uznałam, że to jednak nie jest zawód dla mnie - wyjaśniła.