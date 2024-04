Tak dziś wygląda Sarsa. Przed "Dzień Dobry TVN" zaprezentowała NOWĄ FRYZURĘ! Po słynnych rogach nie ma śladu (FOTO)

Sarsa jest jedną z tych artystek, która próbowała zaistnieć, biorąc udział w muzycznych programach telewizyjnych. Marta Markiewicz, bo tak naprawdę się nazywa, ma na swoim koncie występy w "Must Be the Music. Tylko muzyka", "X Factor" czy "The Voice of Poland". Konsekwencja się opłaciła, bo w 2015 roku piosenkarka wydała swój debiutancki singiel "Naucz mnie". Utwór tak spodobał się słuchaczom, że przez wiele tygodni zajmował pierwsze miejsce na szczycie list przebojów.