Tak dziś wygląda słynny Dariusz z wanny. Co słychać u legendy "Trudnych spraw"? (ZDJĘCIA)

Na przestrzeni lat entuzjaści paradokumentów mieli okazję podziwiać wiele zabawnych czy też absurdalnych scen, a niektóre wykreowane przez scenarzystów postacie urosły do miana legend i na stałe zapisały się w pamięci internautów. Idealnym przykładem takiego fenomenu zdaje się być niezapomniany Dariusz z "Trudnych spraw" oraz jego scena w wannie z płatkami róż .

Tak dziś wygląda Dariusz z wanny. Co słychać u legendy "Trudnych spraw"?

Za wspominaną do dziś postacią Dariusza, który wskakując z butelką szampana do wanny, niestety nie zrobił najlepszego wrażenia na swojej lubej, stoi niejaki Piotr Florczak. Od wyemitowania słynnego odcinka "Trudnych spraw" z jego udziałem minęło już prawie 13 lat! Mężczyzna, który wystąpił także w innych serialach paradokumentalnych, do dziś pozostaje aktywny w mediach społecznościowych, dzięki czemu wiadomo, czym się obecnie zajmuje i jak wygląda.