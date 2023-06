Tak dziś wygląda Szymon Wydra. Lider Carpe Diem wciąż koncertuje i ma NOWĄ PRACĘ (FOTO)

Program "Idol" przez lata bił rekordy popularności, a młodzi artyści tłumnie brali udział w przesłuchaniach w nadziei, że uda im zawojować rynek muzyczny. Niektórzy z uczestników popadli w zapomnienie, ale o innych wciąż jest głośno. Do tej drugiej grupy z pewnością należą między innymi Monika Brodka, Krzysztof Zalewski, Anna Dąbrowska czy właśnie Szymon Wydra. Mimo że lider Carpe Diem zajął finalnie trzecie miejsce, to i tak udało mu się rozkręcić karierę. Przez wiele lat jego przeboje takie jak "Jak ja jej to powiem" czy "Życie jak poemat" były grane przez rozgłośnie radiowe.