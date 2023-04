Tak DZIŚ wyglądają 10-letnie córki Madonny. Gwiazda kilka lat temu adoptowała je z Malawi (FOTO)

Madonna od wielu lat pozostaje jedną z największych ikon popu. Mimo że w ostatnich latach pisze się głównie o kontrowersjach z nią związanych, to nie da się ukryć, że wciąż jest niezwykle popularna. Sporo uwagi poświęca się jednak jej walce z czasem i usilnych próbach utrzymania młodości. Wokalistka od jakiegoś czasu eksperymentuje z medycyną estetyczną i obnaża na Instagramie coraz to nowsze oblicza. Od czasu do czasu chwali się również rodzinnymi kadrami, choć należą one do rzadkości.