Tak dziś wyglądają dorosłe dzieci Klaudiusza Sevkovicia z "Big Brothera". Córka jest zapaloną podróżniczką, syn poszedł w sport (FOTO)

Klaudiusz Sevković był przed laty jedną z osób, które zyskały ogólnopolską rozpoznawalność dzięki pierwszej edycji programu "Big Brother". To wtedy gościł na szklanym ekranie między innymi z Manuelą, Alicją czy Gulczasem, którzy po flircie z telewizją musieli wrócić do normalnego życia. Choć trudno w to uwierzyć, to show, o którym mówił cały kraj, debiutowało na antenie już ponad 20 lat temu.