Tak dziś żyje Renata Kaczoruk. Po rozstaniu z Kubą Wojewódzkim uciekła z Polski. Teraz ma nietypowe zajęcie

U mnie też sielanki nie ma.Podejrzewam u mojego faceta syndrom Piotrusia Pana.Jest bardzo niechętny do pomagania mi.Musze go prosić od niego nic nie wychodzi.Czesti słyszę teksty idź na zakupy zrób obiad dla misiaczka zrób pranie umyj okna posprzątaj don.On nie za bardzo chce pomagać.Ciezko mu się z łóżka wstaje muszę po niego iść bo on spi jak rus i nawet nie wie że już trzeba wstawać.Zaczelo mnie to denerwowac bo jak to na wyglądać że ja o 6rano wstaje sprzątam myje okna a on śpi.Probowalam z nim o tym porozmawiać ale się obraził i powiedział że on nie jest robol do pracy tylko on jest od kochania hehe.Nawet mu mówiłam że boli mnie kręgosłup i żeby pomógł mi coś ale on się zachowywał jakby mu w e nie chcialo nic mi pomoc i jeszcze się obraził i zamknął w kiblu bo się go poprosiło o pomoc.Dla mnie jest to śmieszne.Nie polubił mojrgi ojca bo chciał żeby mu coś pomoc to mój facet się wściekł powiedział że mój ojciec jest pracoholikiem i on nie będzie z nim rozmawiać tylko część i nic więcej bo go nie lubi hehe.Hehe bo się wymagania postawiło to się wściekł i powiedział że mój ojciec jest jakiś dziwny .Ja powiedziałam żeby pomógł mi zakupy wypakował to się obraził i zamknął w kiblu .To co ja mam wszystko robić s on się poszedł kąpać.O ślubie tylko alysE tak będzie ślub ale na razie go nie ma.Jemu jest dobrze jak jest.Ewidebtnieboi się dorosłego życia i jest niedojrzały .Nie podoba mi się mój ojciec trzyma go na dystans nawet się nie odzywa do niego a ja się nie będę do tego wtrącać do ich relacji.Ojcuec wolał byłego męża a mój facet nie jest zadowolony z mojego ojca i trzyma go na dystans kiedy mój były mąż dużo rozmawiał z moim ojcem bo go lubił s mój obecny facet go nie akceptuje.Ja się do tego wtrącać nie zamierzam .Niech mnie mój facet nie miesza w to że nie akceptuje mojego ojca niech z nim o tym pogada.Chodxi o to że mój ojciec do Kościoła nie chodzi a mama nie jest wiejska i nie umie prasować ubrań .Mnie to nie interesuje o co im chodzi.Moj facet dużo siedzi mało pomaga w domu i widać że jest leniwy jak nic to każdy widzi.A co ja się będę kłócić o jego lenistwo .Są obawy stwierdzające że tak może być Piotruś Pan.Niechec do obowiązków domowych a także zwlekanie że ślubem co normalne nie jest